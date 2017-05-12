Рубль развернулся вниз к доллару и евро на фоне стабильной нефти

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро повышаются на Московской бирже в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне стабильных цен на нефть.

Курс доллара США составил 57,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,29 руб./EUR1, повысившись на 32,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 28,35 копейки, до 59,55 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 4,79 копейки, до 57,16 руб./$1, и понизил курс евро на 6,8 копейки, до 62,09 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро на дневных торгах пятницы в связи с фиксацией прибыли после сильного роста в предыдущие дни. Цены на нефть слабо повышаются, закрывая неделю в плюсе - подъем составляет 3,3% благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,12% - до $50,83 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,06% - до $47,86 за баррель.