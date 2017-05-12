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Курсы доллара и евро расчетами "завтра" на 19:00 выросли к рублю

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи по данным на 19:00 в пятницу вырос на 7,74 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 57,1964 руб./$1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 57,14 руб./$1, в ходе торгов курс доллара колебался в диапазоне 56,9675-57,355 руб./$1.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на 19:00 вырос на 18,48 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 62,2575 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 62,425 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 61,8825-62,58 руб./EUR1.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 или 19:00 . Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00, предоставляются утром следующего рабочего дня.

Теги: евро, рубль, доллар
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