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Tesla открыла предзаказ на солнечные панели для крыш

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc начал принимать предварительные заказы на солнечные панели для крыш Solar Roof.

По словам главного исполнительного директора компаний Tesla и SolarCity Илона Маска, в целом состоящая из таких панелей крыша будет дешевле, чем установка обычной черепичной кровли, хотя и дороже битумной.

Для оформления предзаказа надо внести депозит в размере $1 тыс. Устанавливать Solar Roof начнут в США летом. Со следующего года планируется начать установку солнечных панелей в других государствах, причем Маск пообещал доставку "почти во все страны".

Пока можно сделать заказ только на стеклянную черепицу (глянцевую и матовую), стилизованные под глину и камень варианты появятся в 2017 году, пишет ArsTechnica.

Площадь Solar Roof будет состоять из солнечных батарей только на треть, но при желании покупатель может и увеличить долю активных плиток. В компании считают, что для того, чтобы окупить крышу за 30 лет, будет достаточно 35%таких плиток.

Средняя стоимость установки Solar Roof составит $21,85 за квадратный фут (около $220 за квадратный метр), при этом черепица с солнечной батареей стоит $42, остальные плитки обойдутся в $11.

Tesla представила солнечные батареи Solar Roof в 2016 году. В компании отмечали, что черепица не теряет в эффективности при нагреве, выдерживает падение пятисантиметрового града на скорости до 160 километров в час.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Tesla Motors Inc. завершила приобретение SolarCity Corp., выпускающей солнечные панели для частного и коммерческого использования. После этого Tesla Motors изменила название на Tesla Inc., чтобы подчеркнуть расширение своего бизнеса за пределы производства электромобилей.

Теги: Tesla
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