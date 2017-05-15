ЦБ отозвал лицензии у банка "Информпрогресс" и Интеркоопбанка

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отозвал лицензиb на осуществление банковских операций у банка содействия развитию торговли и снабжения "Информпрогресс" (Москва) и Интеркоопбанка (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Лицензии отозваны с 15 мая.

Банк "Информпрогресс"

По данным ЦБ, бизнес-модель банка была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников, "при этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски".

В связи с досозданием необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации упал ниже уровня зарегистрированного уставного капитала, отмечает регулятор. ""Информпрогресс" не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств", - подчеркивает ЦБ.

До настоящего времени руководство и собственники банка не предприняли эффективные и достаточные меры по нормализации его деятельности, в связи с чем в банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

"Информпрогресс" по итогам первого квартала 2017 года занял 544-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 апреля текущего года по величине активов кредитная организация занимала 575-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.

Интеркоопбанк

ЦБ отмечает, что Интеркоопбанк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.

"Высокая вовлеченность АКБ "Интеркоопбанк" (АО) в подобную деятельность в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на ее пресечение, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности", - говорится в пресс-релизе.

В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Банк является участником системы страхования вкладов.

Интеркоопбанк по итогам первого квартала 2017 года занял 536-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 апреля текущего года по величине активов кредитная организация занимала 573-е место в банковской системе РФ.