Рынок акций открылся ростом индексов ММВБ и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне растущей нефти на сигналах нефтепроизводителей о готовности продлить соглашение об ограничении добычи; упали акции "Мосбиржи" после отсечки на бирже дивидендов, а также бумаги "Сургутнефтегаза" на новостях о размере дивидендов за прошлый год.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2004,84 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1106,54 пункта (+0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар упал до 56,55 рубля (-0,54 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "АЛРОСА" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Газпрома" (+0,7%), "Мечела" (+1,1%), "Роснефти" (+1,3%), "Россетей" (+1,6%), "РусАла" (+1,7%), Сбербанка (+1,2%).

Подешевели бумаги "Башнефти" (-0,6%), "Мосбиржи" (-4,9%, реестр акционеров для дивидендов закрылся на бирже в прошлую пятницу), АФК "Система" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -1,7% "префы").

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить на 2016 год дивиденды в размере 0,6 рубля на все виды акций на фоне убытка за минувший год. "Объявить выплату дивидендов на привилегированную акцию ОАО "Сургутнефтегаз" - 0,6 рубля, на обыкновенную акцию - 0,6 рубля, направив на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 26 млрд 56,795 млн рублей", - сообщила компания.

Индексы в США в пятницу не претерпели существенных изменений на фоне слабых финпоказателей американских ритейлеров и статданных. Розничные продажи в США в апреле увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 0,5%. Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с мартом и на 2,2% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2%, второго - на 2,3%.

Картина корпоративной отчетности в США за минувший квартал в целом является благоприятной для фондового рынка, темпы роста прибылей американских компаний могут оказаться максимальными с 2011 года, свидетельствуют данные CFRA Research.

В понедельник в Азии преобладает рост индексов, несмотря на состоявшиеся на выходных испытания северокорейской ракеты и атаку вируса, поразившего компьютеры по всему миру.