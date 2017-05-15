Чистая прибыль ВТБ в I квартале составила 27,6 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ВТБ в первом квартале 2017 года получил чистую прибыль по МСФО в 27,6 млрд рублей против 0,6 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении группы.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего чистую прибыль за январь-март текущего года в размере 23,9 млрд рублей.

Рост чистой прибыли в I квартале банк объясняет увеличением доходов от основной деятельности, стабилизацией качества активов и продолжающимся улучшением эффективности расходов.