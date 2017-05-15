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Экономика

Volkswagen отозвала в России 14 тысяч Audi

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российское представительство немецкого автоконцерна Volkswagen отзывает в РФ 14,018 тысячи автомобилей Audi, говорится в сообщении Росстандарта. Речь идет о моделях Audi A4, A5, A6, Q5, реализованных с 2012 г. по 2017 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

Причиной отзыва является возможное появление посторонних частиц в охлаждающей жидкости, которые могут привести к блокировке дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, возможен перегрев насоса.

Уполномоченные представители ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для ремонта.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля со списком на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проведено обновление программного обеспечения блока управления двигателя. Дополнительно будет выполняться замена неисправного дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Теги: Volkswagen, Россия
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