Путин счел баланс курса рубля удовлетворительным

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Баланс курса рубля в настоящее время удовлетворителен, искусственно управлять курсом нельзя, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине по итогам своего визита в Китай.

"В целом баланс для нас удовлетворительный, ничего искусственного мы делать не собираемся", - заявил он.

Путин добавил, что согласен с позицией ЦБ РФ о невозможности искусственного воздействия на курс национальной валюты. "Искусственно ничего нельзя делать. В этом смысле я согласен с позицией Банка России. Позиция и политика Банка России строится на целом наборе различных, но чрезвычайно важных компонентов для экономики страны. Практика показывает, что все действия ЦБ были сбалансированными и верными", - рассказал глава государства.

Президент сказал, что постоянно оценивается влияние изменения нефтяных цен и курса рубля на бюджет, экспортеров и импортеров. Он заверил, что никто раньше не знал о решении России и Саудовской Аравии продлить действие соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года. Главы российских нефтяных поддержали это предложение.

"Этого решения раньше никто не знал, оно родилось только сегодня, и Банк России этого не знал. Банк России должен быть очень аккуратным в своих действиях. Колебания на мировых рынках связаны не только с решением Саудовской Аравии и России, но и с рядом других факторов. Это влияет на экономику нашей страны пока, во всяком случае, достаточно серьезным образом. Банк России всегда исходит из того, что если колебания будут какие-то в другую сторону, ему не нужно будет резких движений делать, и в этом смысле он абсолютно прав, хотя действует постепенно, аккуратно в сторону снижения ключевой ставки", - сказал Путин.