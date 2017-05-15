Рубль усилил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно снижаются на Московской бирже в понедельник днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 56,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 84,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,67 руб./EUR1, опустившись на 78,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 81,55 копейки, до 58,68 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 16 мая на 63,82 копейки, до 56,53 руб./$1, и понизил курс евро на 24,66 копейки, до 61,84 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря уверенно дорожающей нефти, а также в связи с повышенным спросом на рублевую ликвидность из-за начавшегося налогового периода. Нефть эталонных марок активно прибавляет в цене, причем нефть марки Brent превысила $52 за баррель впервые за две недели на ожиданиях продления соглашения об ограничении добычи нефти. Июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялся на 3,17% - до $52,04 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 3,2% - до $49,71 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине. При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.