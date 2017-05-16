Украина ввела санкции против 26 санаториев в Крыму

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел специальные экономические санкции в отношении 26 санаториев в Крыму.

Согласно указу президента, которым введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля, в перечне попавших под санкции сроком на один год оказались федеральные госучреждения Минобороны РФ "Военный санаторий "Крым" (Алушта) и "Феодосийский военный санаторий" (Феодосия).

Кроме того, санкции введены против таких санаториев, как: "Черноморье", "Евпатория", оздоровительный комплекс "Парус", реабилитационный центр "Алупка", "Сокол", "Буревестник", "Ратник", детский реабилитационный центр "Смарагдовый", "Сакский центральный военный клинический санаторий им. Пирогова", "Днепр", "Прибережный" и других.

Согласно указу, санкции включают блокировку активов - временное ограничение прав пользоваться и распоряжаться имуществом; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Указанные ограничительные меры применяются сроком на 1 год.