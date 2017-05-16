Суд запретил ведущему инженеру Uber работать над технологией беспилотника

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральный суд США не стал закрывать программу разработки беспилотного автомобиля Uber, однако запретил ведущему инженеру компании Энтони Левандовски работу над технологией лазерных сенсоров lidar, являющейся ключевой для этого проекта.

Такое решение было принято в рамках судебного процесса по иску компании Waymo, созданной в результате выделения в отдельную структуру операций Google по разработке беспилотного автомобиля.

Как сообщалось, в начале этого года Waymo обратилась в суд, потребовав от Uber прекратить разработку собственного беспилотного автомобиля, что поставило под угрозу эту программу.

По данным Waymo, Левандовски, ранее работавший в Google над технологиями для автономных машин, скачал порядка 14 тыс. конфиденциальных файлов, которые позднее передал Uber, купившей его собственную компанию в августе 2016 года.

Федеральный суд Сан-Франциско счел "убедительными" представленные Waymo доказательства того, что бывший инженер Google скачал конфиденциальную информацию, прежде чем покинуть компанию. "Важно также то, что покупая принадлежавшую Левандовски компанию, Uber, вероятно, знала или, по крайней мере, должна была знать, что он обладает конфиденциальными файлами Waymo", - заявил судья Уильям Элсап.

При этом судья счел "чрезмерной" реакцию Waymo, потребовавшей защиты более 120 патентов, содержащих коммерческую тайну.

Он потребовал от Uber представить хронику всех событий, предшествовавших сделке с Левандовски, включая данные об устных и письменных переговорах сторон, касающихся технологии lidar, в краже которой обвиняется бывший инженер Google.

Судья также предписал Uber сделать все возможное для возврата файлов Waymo и рассмотреть прекращение контракта Левандовски.

"Конкуренция должна поддерживаться за счет инноваций, создаваемых в лабораториях и на дорогах, а не за счет незаконных действий, - заявил представитель Waymo Джонни Луу. - Мы приветствуем предписание суда о запрете использования Uber украденных документов, в которых содержатся данные о секретных технологиях, разрабатывавшихся Waymo в течение нескольких лет, а также о запрете для Левандовски на работу с ключевой технологией".

Несмотря на решение суда, Uber может быть довольна тем, что ее программа разработки беспилотного автомобиля не была полностью закрыта, пишет газета The New York Times.

Однако положение Э.Левандовски является сомнительным. На прошлой неделе У.Элсап направил данные в прокуратуру США, и Э.Левандовски может грозить уголовная ответственность, если Минюст примет решение предъявить ему обвинения в краже коммерческой тайны.