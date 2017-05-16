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Google оплатила последний штраф в рамках спора с ФАС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Корпорация Google оплатила последний, административный штраф на сумму в 1 млн рублей в рамках разбирательства с Федеральной антимонопольной службой РФ, следует из сообщения ведомства.

За неисполнение предписания в установленные сроки ФАС назначила штрафы Google и Google Ireland в размере 500 тыс. рублей. Ранее компания выплатила основной штраф на сумму 438 млн рублей. Таким образом, совокупный размер штрафа составил 439 млн рублей.

Мировое соглашение между ФАС и Google было утверждено судом 17 апреля. Оплата американской компанией штрафа была одним из условий мирового соглашения между ФАС и Google.

Теги: Google, ФАС
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