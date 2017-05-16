Минфин предложил до 1 июля 2018 года разрешить интернет-продажи вина и пива

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минфин предлагает начать продажи алкоголя через интернет с вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения и с пива, а с 1 июля 2018 года распространить интернет-продажи на остальной алкоголь.

"Министерство финансов поддерживает инициативу по предоставлению такого инструментария, как торговля алкоголем через интернет. На первоначальном этапе мы полагаем, что это могли бы быть только вина с защищенным географическим указанием и защищенным местом происхождения, а также пиво", - сказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам.

По его словам, до 1 июля 2018 года предлагается разрешить интернет-торговлю пивом и местными винами, а затем, в случае успешной реализации, дать возможность легальным игрокам продавать остальную алкогольную продукцию онлайн. "До 1 июля 2018 года мы предлагаем только вина и только пиво, и с 1 июля 2018 года уже, если мониторинг покажет, что эта инициатива успешна, тогда можно распространить на все алкогольные напитки", - сказал Сазанов.

"Законопроект уже разработан, он концептуально на 95%, наверное, поддерживается", - добавил он.

По его словам, на один интернет-адрес будет выдаваться одна лицензия на интернет-торговлю алкоголем. "Мы создаем специальную зону ЕГАИС, имена сайтов из этой зоны может выдавать только Росалкогольрегулирование, соответственно иные сайты, которые будут вне зоны ЕГАИС, должны будут подлежать автоматической блокировке", - сказал Сазанов.

Законопроект, легализующий и регламентирующий онлайн-продажи алкоголя, планируется внести в Госдуму в этом году, добавил он, не став прогнозировать сроки принятия документа.

"Мы приветствуем и полностью поддерживаем решение регулятора, так как вопрос о легализации онлайн-торговли уже долгое время обсуждается участниками отрасли. Тестирование на пиве видится логичным, так как, в отличие от крепкой алкогольной продукции, в пиве отсутствует контрафактная составляющая. Соответственно, для данного вида продукции необходим только количественный учет, который достигается за счет системы ЕГАИС, установленной у всех участников рынка", - отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям АО "САН ИнБев" Ораз Дурдыев (его слова приводятся в сообщении, распространенном пресс-службой компании).

Ранее, в марте, Союз российских пивоваров, объединяющий крупнейших игроков рынка, направил в Минэкономразвития рекомендации для организации дистанционной торговли алкогольной продукцией, включая пиво. В рамках нашего предложения для онлайн-торговли действуют все ограничения, которые накладываются на продажу пива традиционным способом, включая запрет ночной торговли, проверку возраста покупателей и ответственность продавца в случае продажи несовершеннолетним", - напомнил Дурдыев. "Мы надеемся, что альтернативный канал дистрибуции будет вскоре открыт для участников отрасли и станет одним из драйверов роста пивного рынка в дальнейшем", - добавил он.

"Открытие альтернативного канала позволит сделать рынок более прозрачным, будет способствовать эффективному регулированию цен, а также развитию культуры потребления вина", - считает генеральный директор группы компаний Inkerman International Сергей Лебедев. "Альтернативный канал сбыта, прежде всего, поможет скорректировать ценообразование и сделать вино более доступным, так как сегодня стоимость чаще всего диктует ритейл. Так, наценки торговых сетей могут составлять до 60%. Кроме того, появление интернет-магазинов должно способствовать и оздоровлению конкуренции на рынке, ведь интернет-магазины - идеальная площадка для дистрибуции вина", - отметил он.