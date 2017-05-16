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Российско-китайский инвестфонд подал заявку на инвестиции в "Яндекс.Такси"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU -Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный РФПИ и China Investment Corporation (CIC), готов инвестировать в сервис "Яндекс.Такси", заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".

"Буквально недавно мы подали заявку на инвестицию в компанию "Яндекс.Такси", которая является довольно высокотехнологической компанией на российском рынке. Скорее всего, Российско-китайский инвестфонд будет инвестировать в эту компанию", - сказал Дмитриев.

В конце апреля газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что миноритарный пакет "Яндекс.Такси" может быть продан за $150-200 млн. По текущей оценке UBS, стоимость "Яндекс.Такси" составляет $1,2 млрд. Привлечение $150-200 млн при такой оценке подразумевает продажу 12,5-16,7% компании.

В качестве потенциальных участников сделки издание называло Сбербанк, фонд Baring Vostok, ВТБ и РФПИ, а также профильных инвесторов и автопроизводителей.

Сейчас "Яндекс.Такси" работает в 46 городах России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Грузии и Украины. В общей сложности к сервису подключено более 70 тыс. автомобилей из приблизительно 600 таксопарков и диспетчерских.

Основным рынком "Яндекс.Такси" является Москва (рынок такси в столице эксперты оценивают в 60 млрд рублей), где доля сервиса оценивается в 50%.

"Яндекс" выделил сервис "Яндекс.Такси" в отдельную компанию осенью прошлого года. Выручка онлайн-сервиса "Яндекс.Такси" по итогам I квартала 2017 год выросла на 75% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 778 млн рублей.

Теги: Россия, РФПИ, Яндекс
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