Рынок акций открылся снижением ММВБ и РТС на 0,2-0,5% вслед за нефтью

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,5%, причем поддержку первому оказывает ослабление рубля.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1988,58 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1107,3 пункта (-0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар вырос до 56,6 рубля (+0,02 рубля).

В лидерах снижения выступают акции "Башнефти" (-2,3%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), "Россетей" (-0,4%), "РусГидро" (-0,7%), Сбербанка (-0,5%), АФК "Система" (-0,8%), "Татнефти" (-0,2%), "Транснефти" (-1,2%).

Подросли акции "Ростелекома" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,1% "префы").

Индексы в США накануне показали смешанную динамику из-за политических рисков.

Участники рынка также отреагировали на данные о строительстве нового жилья и промышленном производстве в США, отчетность компаний и на новый политический скандал в Вашингтоне, который привел к резкому ослаблению курса доллара, пишет MarketWatch.