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Экономика

"Почта России" в 2016 году продала товары на 17 млрд рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Выручка "Почты России" от продажи товаров в отделениях почтовой связи по итогам 2016 года составила 17 млрд рублей, что на 14% больше аналогичного показателя 2015 года, говорится в сообщении компании. Без учета стоимости закупки товаров показатель увеличился также на 14%, до 6 млрд рублей (чистый доход).

Продажи немаркированных конвертов увеличились на 66%, канцелярских и бумажно-беловых товаров на 60%, на 35% увеличилась реализация книжной продукции, на 13% - периодических печатных изданий. Продажи товаров бытовой химии, косметики и личной гигиены повысились на 30%. Продажи последней категории особенно востребованы в почтовых отделениях в сельской местности и малых населенных пунктах, отмечается в сообщении.

Рост показателя "Почта" объясняет внедрением маркетинговой и ассортиментной политики, эффективных механизмов управления товарным ассортиментом. При этом количественной экспансии отделений почтовой связи за год не произошло, у "Почты" порядка 42 тыс. отделений.

Как сообщалось, по итогам 2016 года совокупные доходы "Почты" составили 164,8 млрд рублей. Таким образом, продажи товаров за этот период составили 10,3% от общей выручки.

Теги: Почта России
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