Apple собрала первую партию iPhone SE в Индии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Apple завершила тестирование первой партии iPhone, собранных в Индии - это важный шаг на пути к освоению американской компанией индийского рынка. Устройства были собраны тайваньской компанией Wistron на ее предприятии в южном индийском штате Карнатака, сообщил местный чиновник газете The Wall Street Journal.

Ранее Apple заявила о том, что начала сборку iPhone SE в Бангалоре и начнет поставки устройств на индийский рынок уже в этом месяце. Первые устройства могут поступить в местные магазины уже на этой или следующей неделе, сообщил источник WSJ.

Пока неясно, столько такой смартфон будет стоить в Индии. Некоторые из продавцов предлагают iPhone SE по цене порядка $320, что ниже стоимости аналогичных устройств в США ($399). Представители индийских властей надеются, что стоимость смартфона будет примерно на $100 ниже цены, по которой его можно купить в настоящее время. Apple, однако, предпочитает поддерживать цены на свои устройства примерно на одном уровне по всему миру, стараясь защитить маржу прибыли.

Несмотря на то, что SE является самой недорогой моделью iPhone, смартфон недоступен большинству жителей Индии. Даже при уменьшении цены ниже $250 ее уровень будет значительно выше средней стоимости смартфона в стране, составляющей порядка $150, отмечают эксперты аналитической компании IDC.

Доля Apple на индийском рынке, согласно данным IDC, не поднималась выше 3% c 2012 года. Продажи смартфонов в Индии в минувшем году увеличились на 18%, тогда как глобальный рост продаж составил лишь 3%, свидетельствуют оценки Counterpoint Research.