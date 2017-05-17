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Рубль отошел от утренних минимумов на фоне возобновления повышения нефти

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного повышаются на Московской бирже в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине, отыграв часть утренних потерь на фоне возобновления повышения цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,98 руб./EUR1, поднявшись на 29,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,5 копейки, до 59,51 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 18 мая на 47,8 копейки, до 56,74 руб./$1, и повысил курс евро на 91,86 копейки, до 61,84 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть утренних потерь на дневных торгах среды на фоне возобновления подъема в ценах на нефть. Ситуация на рынке энергоносителей улучшилась, поскольку все больше стран высказываются в поддержку продления ограничений на добычу нефти, чтобы сбалансировать предложение и спрос на рынке. Утром снижение превышало 1% из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов топлива в США, опубликованных во вторник вечером. Однако участники рынка надеются, что министерство энергетики США объявит о сокращении резервов нефти на 2,3 млн баррелей. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась 0,35% - до $52 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,47% - до $48,86 за баррель.

Теги: Московская биржа
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