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"Победе" разрешили летать в Баден-Баден

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Росавиация разрешила лоукостеру "Победа" летать из Москвы в немецкий Баден-Баден, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Перевозчик сможет летать по этому направлению до четырех раз в неделю.

Вместе с тем Росавиация отказалась выдавать "Победе" допуск к полетам из Москвы в греческий Ираклион. На семь полетов в неделю по этому направлению также претендовали "Уральские авиалинии" , "Сибирь" и "Глобус" (оба входят в S7 Group) и "ЮТэйр", допуск в итоге достался последней авиакомпании. Сейчас регулярные рейсы на линии Москва - Ираклион выполняет "Аэрофлот" и его дочерняя "Россия".

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 году вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролета". В парке компании - 12 узкофюзеляжных Boeing-737-800 с одноклассной компоновкой.

Теги: Росавиация, Победа, Баден-Баден
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