Apple разместит облигации на 2,5 млрд евро

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американская Apple планирует разместить евробонды на сумму 2,5 млрд евро и направить средства от размещения на выплату дивидендов, выкуп акций и развитие компании, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, всего компания разместит два выпуска облигаций: бумаги на сумму 1,25 млрд евро с погашением через 8 лет со ставкой на 33 базисных пункта выше бенчмарка и бонды на 1,25 млрд евро с погашением через 12 лет со ставкой на 45 б.п. выше бенчмарка.

Размещение бондов в евро для Apple станет первым с 2015 года.

Эксперты отмечают, что компания располагает крупным объемом свободных средств (около $250 млрд) на зарубежных счетах, и их возврат в США потребовал бы уплаты налога в размере 35%. Поэтому Apple привлекает средства за счет размещения бондов.

С 2012 года по конец марта 2017 года задолженность Apple выросла с нуля до $84,5 млрд на фоне программы возврата средств инвесторам, включающей выкуп акций и выплату дивидендов. В минувшем квартале объем средств на счетах Apple увеличился на $10,8 млрд, тогда как долг вырос на $11 млрд.