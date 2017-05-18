KFC в России начал тестировать доставку

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов быстрого питания KFC начала тестировать сервис доставки еды, сообщают "Ведомости". Заказ можно сделать по телефону или через мобильное приложение сети. В тестовом проекте участвуют 27 ресторанов в Москве и Московской области, а также в 10 городах на Урале, рассказал газете Илья Политковский, директор по внешним коммуникациям YUM! Brands Russia (кроме KFC развивает проекты Pizza Hut и Taco Bell).

Заказать еду KFC можно в некоторых районах Москвы, а также в Балашихе, Реутове, Железнодорожном, Красногорске, Люберцах, Химках, Реутове, Оренбурге, Стерлитамаке, Уфе и Челябинске. Минимальной суммы заказа нет. Стоимость доставки зависит от адреса, но обойдется не дороже 300 руб. Дата полноценного запуска проекта пока не известна, уточнил Политковский.

В 2016 году российский бизнес продемонстрировал самый высокий рост среди всех рынков, на которых работает компания. Выручка по итогам прошедшего года увеличилась на 33%. Абсолютный показатель компания не раскрывает. В структуре общей выручки KFC на долю российского бизнеса приходится 3%. На фастфуд в России приходится около 30% рынка общепита, и этот сегмент растет быстрее рынка в целом, отмечает издание.