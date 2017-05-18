Рынок акций открылся снижением индексов ММВБ и РТС на 0,2-0,6% вслед за миром

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг разнополярной динамикой цен blue chips на фоне упавших внешних площадок из-за политического кризиса в США и дальнейшего ослабления рубля, что оказывает поддержку индексу ММВБ.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1990,79 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1097,9 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 57,37 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции "Башнефти" (-0,8%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Мечела" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,8%), "РусГидро" (-0,1%), Сбербанка (-0,6% и -0,9% "префы"), АФК "Система" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-1,3%).

Подросли рублевые акции "Магнита" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Северстали" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,02%), "Ростелекома" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,3%).

Индексы в США в среду упали рекордными темпами с 24 июня прошлого года (в тот день Великобритания проголосовала за Brexit) на фоне опасений, что политический кризис в США может помешать претворению в жизнь предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа и подорвать усилия по повышению темпов роста экономики страны. S&P 500 и Dow снизились на 1,8%, Nasdaq - на 2,6%.