Cisco увеличила прибыль и объявила о сокращении 1,1 тысячи сотрудников

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американская Cisco Systems, крупнейший в мире производитель сетевого оборудования, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале, завершившемся 29 апреля 2015 года, несмотря на снижение выручки, однако дала слабый прогноз на текущий финквартал, и ее акции дешевеют.

Как сообщается в пресс-релизе Cisco, ее квартальная прибыль выросла до $2,52 млрд, или 50 центов в расчете на акцию, по сравнению с $2,35 млрд, или 46 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода. Прибыль Cisco без учета разовых факторов выросла на 3 цента, до 60 центов на акцию, против прогноза аналитиков в 58 центов.

Выручка снизилась на 0,5% - до $11,94 млрд. Согласно прогнозу Cisco, ее выручка в четвертом финквартале понизится на 6% в годовом выражении, то есть составит около $11,9 млрд. Эксперты ожидали, что показатель составит $12,5 млрд.

Кроме того, компания объявила о планах сократить еще 1,1 тыс. рабочих мест вдобавок к 5,5 тыс., о которых было объявлено в прошлом августе. Акции Cisco на предварительных торгах в четверг упали на 7,7%. За последние 12 месяцев ее капитализация подскочила на 27%, до $171,77 млрд.