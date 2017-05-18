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Экономика

Европейские рынки акций продолжили снижаться на политических рисках в США

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы опускаются в четверг после рекордного за 9 месяцев падения в среду на возросших политических рисках в США. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:00 МСК понизился на 0,49%, составив 389,21 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка потерял 0,95%, французский CAC 40 - 0,45%, германский DAX - на 0,3%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 снизился на 0,45%.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Ранее сообщалось, что президент передал секретные разведданные министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Некоторые представители Демократической партии призывают начать процедуру импичмента в отношении президента, однако эксперты отмечают, что такая инициатива едва ли наберет необходимые две трети голосов в Палате представителей, которая контролируется республиканцами.

Тем не менее, рост недовольства действиями Трампа может поставить под сомнение выполнение его предвыборных обещаний, включая снижение налогов на прибыль компаний, рост госрасходов и смягчение регулирования деятельности банков. Ожидания этих реформ стали важным фактором роста мировых фондовых индексов до многолетних максимумов.

Кроме того, инвесторы оценивают статданные из Великобритании. Как сообщалось, объем розничных продаж в стране в апреле повысился на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с января 2016 года. В годовом выражении продажи выросли на 4%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,1% и повышение второго на 2,1%.

Столь сильные показатели повышают вероятность более скорого ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии и привели к росту курса фунта до максимума с прошлого сентября. Укрепление британской валюты негативно сказывается на прибыли местных компаний-экспортеров. Акции банков продолжают снижаться после резкого обвала накануне. Цена бумаг Barclays понизилась на 0,7%, HSBC - на 0,4%.

Котировки бумаг Burberry выросли на 1,8%. Один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" сократил доналоговую прибыль по итогам 2016-2017 финансового года на 5%, однако благодаря снижению курса фунта стерлингов выручка компании повысилась на 10%. Капитализация Royal Mail выросла на 2,2%. Почтовый оператор отчитался о росте доналоговой прибыли в 2017 фингоду на 25%. Цена акций германской фармкомпании Merck опускается на 1,4%. Прибыль компании в первом квартале 2017 года упала на 12%, до 521 млн евро.

Стоимость бумаг британской Experian Plc упала на 3,7%, несмотря на то, что международная компания, оказывающая информационно-аналитические услуги кредитным организациям, увеличила доналоговую прибыль в 2017 фингоду на 11%, повысила выручку и объявила о планах выкупа акций на $600 млн.

Теги: ЕС, США
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