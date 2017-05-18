Силуанов допустил выплату "Роснефтегазом" дивидендов из прибыли прошлых лет

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Роснефтегаз", который зафиксировал убыток по итогам 2016 года, мог бы выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"По "Роснефтегазу" мы договорились о том, что 50% от полученных доходов "Роснефтегаз" должен заплатить. Во всяком случае, это было предложение министерства финансов. Окончательное решение будет принято - я еще раз говорю - при подготовке директив правительства РФ", - сказал он журналистам в четверг.

Несмотря на убыток по итогам 2016 г, "у этой компании есть прибыль прошлых лет, она значительна, и может быть источником для дивидендов", отметил министр.

Расчеты с бюджетом после состоявшейся в декабре сделки по продаже 19,5% акций "Роснефти" де-факто были годовыми дивидендами, следует из сообщения "Роснефтегаза".

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что "Роснефтегаз", выплативший в прошлом году в бюджет 717 млрд рублей (поступления от приватизации части пакета "Роснефти" и промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 24,6 млрд рублей), перечислять итоговые годовые дивиденды за 2016 г. не будет в связи с убытком - такой проект правительственной директивы согласовали ведомства.

Из сообщения "Роснефтегаза", опубликованного во вторник вечером, следовало, что де-факто годовые дивиденды за 2016 г компания уже выплатила. "В расчёт чистого финансового результата включено ускоренное перечисление АО "Роснефтегаз" в декабре 2016 г. в федеральный бюджет всей суммы выручки от продажи 19,5% акций ПАО "НК "Роснефть" в счет годовых дивидендов АО "Роснефтегаз", подлежащих выплате в 2017 году", - отмечалось в сообщении. При этом прибыль АО от хозяйственных операций по итогам года составила 596 млрд руб., сообщил "Роснефтегаз" (не указывая итоговый показатель чистой прибыли или убытка).

Как говорилось в пояснительной записке к проекту директивы, убыток "Роснефтегаза" по РСБУ в 2016 г. составил 90,443 млрд руб. Госхолдинг аккумулирует дивиденды на пакеты акций "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО" и является держателем крупных депозитов в российских банках (и рублевых, и долларовых), на его финансовый результат могли оказать влияние колебания валютных курсов.