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GM прекратит продажу автомобилей в Индии и продаст предприятие в ЮАР

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - General Motors (GM) прекратит продажу автомобилей в Индии, а также продаст производственные активы в ЮАР в рамках реструктуризации международных операций.

Как говорится в пресс-релизе GM, предприятие в индийском городе Талегаон в дальнейшем будет выпускать автомобили исключительно на экспорт. Завод останется "экспортным хабом" для рынков Мексики, Центральной и Южной Америки, отмечают в GM.

Южноафриканские операции GM будут проданы японской компании Isuzu Motors. Isuzu приобретет предприятие GM в южноафриканском городе Струандейл, а также 30-процентную долю американского автопроизводителя в СП по производству грузовиков Isuzu Truck South Africa.

Isuzu также приобретет принадлежащую GM долю (57,7%) в GM East Africa.

GM прекратит продажу автомобилей Chevrolet на рынках Индии и Южной Африки к концу 2017 года, говорится в пресс-релизе.

Автопроизводитель продолжает работать с PSA Group для оценки будущего бренда Opel в ЮАР, отмечают в GM.

"Отрасль продолжает меняться, и мы трансформируем наш бизнес, делая GM более специализированной и более дисциплинированной компанией, - заявила председатель совета директоров и главный исполнительный директор GM Мэри Барра. - Мы привержены использованию капитала в сферах, приносящих более высокий доход".

Американский автопроизводитель также намерен оптимизировать работу региональной штаб-квартиры, находящейся в Сингапуре, которая продолжит осуществлять стратегический контроль операций GM на рынках Австралии, Новой Зеландии, Индии, Южной Кореи и Юго-Восточной Азии.

Теги: General Motors, Индия, ЮАР
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