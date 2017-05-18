Задолженность по зарплате в РФ в апреле выросла на 5,9%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 мая 2017 года составила 3 млрд 848 млн рублей - тем самым она выросла за апрель на 213 млн руб., или на 5,9%, сообщил в четверг Росстат.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 мая составила 3 млрд 797 млн рублей, или 98,7% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 апреля она увеличилась на 188 млн рублей (5,2%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 51 млн рублей и выросла по сравнению с 1 апреля на 25 млн рублей (на 97,0%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 2 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 апреля на 1 млн рублей (на 41,3%), бюджетов субъектов Российской Федерации составила 44 млн рублей (увеличение на 24 млн рублей, или в 2,2 раза), местных бюджетов - 5 млн рублей (увеличение на 2 млн рублей, или на 77,0%).

Наибольшая просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (517,5 млн рублей, или 13,6%), Хабаровский край (246,4 млн рублей, или 6,5%), Мурманскую область (236,2 млн рублей, или 6,2%), Амурскую область (211,1 млн рублей, или 5,6%), Кемеровскую область (163,8 млн рублей, или 4,3%), республику Коми (141,3 млн рублей, или 3,7%), Новосибирскую область (117,5 млн рублей, или 3,1%).

Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета на 1 мая отсутствовала почти во всех субъектах Российской Федерации (кроме Ставропольского края и Мурманской области).