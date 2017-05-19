"Аэрофлот" заявил о готовности заплатить 50% прибыли в качестве дивидендов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" готов заплатить 50% прибыли по МСФО за 2016 год в качестве дивидендов, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым. Компания, по его словам, ждет соответствующей директивы правительства.

Савельев напомнил, что "Аэрофлот" за прошлый год заработал 39 млрд руб. чистой прибыли. "При наличии директивы правительства "Аэрофлот" готов заплатить до 50% дивидендов своим акционерам. Мы ждем эту директиву", - сказал он.

По словам Савельева, в минувшем году "Аэрофлот" перевез 29 млн пассажиров, в целом группа компаний "Аэрофлот" - 43,4 млн пассажиров.

Как сообщалось, совет директоров "Аэрофлота" должен дать рекомендацию по дивидендам за 2016 г. 25 мая. Согласно текущей дивидендной политике "Аэрофлота" целевой уровень выплат составляет 25% от чистой прибыли группы по МСФО. Вместе с тем руководство "Аэрофлота" неоднократно заявляло, что перевозчик выплатит 50% от чистой прибыли и даже более при соответствующей директиве правительства.

Последний раз "Аэрофлот" выплачивал дивиденды по итогам 2013 г. из расчета 25% от чистой прибыли по РСБУ - всего акционерам было выплачено 2,7 млрд руб.

В 2014 г. чистая прибыль перевозчика по РСБУ составила 13,2 млрд руб., по МСФО "Аэрофлот" закончил год с чистым убытком в 17,2 млрд руб. В 2015 г. соответствующие показатели составили 18,9 млрд руб. и 6,5 млрд руб. чистого убытка.

Основной акционер "Аэрофлота" - "Росимущество" (51,2%).