Цены на нефть вышли на максимум с конца апреля

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу и поднимаются по итогам второй недели подряд на ожиданиях продления договоренностей о сокращении добычи. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 МСК выросла на $0,65 (1,24%) - до $53,16 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,63 (1,28%) - до $49,98 за баррель. С начала этой недели цена Brent выросла на 4,6%, WTI - на 4,5%. Обе марки торгуются на максимальных отметках с конца апреля.

По мнению большинства аналитиков, нефтедобывающие страны продлят срок действия соглашения на заседании ОПЕК в Вене 25 мая. В частности, ранее Саудовская Аравия и Россия высказались в пользу такой меры, причем предложили продлить соглашение не на шесть месяцев, как ожидают эксперты, а сразу на девять - до конца марта 2018 года.

Также рынок наблюдает за ситуацией в США, где объем запасов нефти снижается на протяжении пяти недель подряд, а добыча упала впервые за 13 недель. По данным Американского института нефти (API), с начала весны спрос на бензин в США является рекордным в истории.