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Минфин внес в правительство предложение по бюджетному правилу с ценой отсечения в $40

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минфин внес в правительство предложение по бюджетному правилу, цена отсечения по нему установлена в размере $40 за баррель с поправкой на инфляцию мировых валют, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Владимирского экономического форума.

"Мы внесли в правительство РФ в бюджетное законодательство предложение по так называемому бюджетному правилу. Там четко определено, что мы за базу берем $40 за баррель с некоторой индексацией на инфляцию мировых валют", - сказал он.

В апреле экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин неожиданно выступил с инициативой сделать бюджетное правило менее жестким. "Сейчас в бюджетном правиле $40, жесткая планка взята. Мы говорим - давайте жить при сорока долларах, а я считаю, что можно сделать более компромиссный шаг - $45", - сказал Кудрин, выступая 20 апреля на коллегии Минфина.

Силуанов подчеркнул, что взятие за основу более высокой цены на нефть, например, $45 за баррель, может привести к снижению устойчивости бюджета и повышению зависимости от волатильности на мировых рынках.

"Хотим мы этого? Думаю, что никто не ставит такой задачи, наоборот, бюджетное правило ставит целью отойти от внешних факторов воздействия на исполнение наших обязательств", - отметил он.

Силуанов подчеркнул, что более высокая цена отсечения может оказать давление на курс рубля и негативно повлиять на макроэкономику.

"Чем выше мы будем повышать планку базовой цены, тем больше зависимость наших доходов будет возникать от цены на наши экспортные ресурсы. Этого, мы считаем, делать нецелесообразно. Кроме того, более высокая цена отсечения приводит к давлению на курс, о чем мы последнее время говорим. На наш взгляд, это будет негативно восприниматься еще с точки зрения макроэкономических показателей. С тем, чтобы обеспечить стабильность бюджетных обязательств и обеспечить устойчивую макроэкономику, повышать цену отсечения в бюджетном правиле нецелесообразно", - сказал министр.

Теги: Антон Силуанов
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