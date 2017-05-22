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Экономика

Главы аграрных ведомств РФ и Белоруссии обсудят вопросы поставок сельхозпродукции

Стороны обсудят запрет поставок молочных продуктов с белорусских предприятий Россельхознадзором

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и глава Минсельхозпрода Белоруссии Леонид Заяц в понедельник проведут рабочую встречу, на которой обсудят вопросы поставок сельхозпродукции, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Встреча состоится в Москве.

Особую остроту во взаимной торговле между двумя странами за последнее время приобрели вопросы поставок молока и молочной продукции из Белоруссии. В частности, Россельхознадзор обнаружил антибиотики и консерванты в продукции ряда белорусских предприятий. Причем некоторые из них имеют побочные действия и представляют угрозу для здоровья человека. Кроме того, были обнаружены остатки препаратов, предназначенных для лечения сифилиса. В результате Россельхознадзор с 15 и 19 мая запретил поставки продукции с молочных предприятий Белоруссии, к которым были претензии.

Как сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, ведомство готовит материалы к встрече. Службу на ней будет представлять замруководителя Николай Власов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц подтвердил агентству БелТА, что в понедельник будет встреча "на площадке министерства сельского хозяйства России". "Обсудим вопросы о снятии претензий и открытии доступа нашей продукции на российский рынок", - сказал он, подчеркнув, что "нет сегодня аргументов и нет фактов, которые могли бы препятствовать продвижению нашей продукции в Россию".

По его словам, новые ограничения Россельхознадзора из-за выявления остатков антибиотиков вызвало недоумение "и у нас, и у наших заводов". "Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют. Мы видим предвзятое отношение со стороны сотрудников определенных ведомств к продукции, поставляемой из Беларуси", - сказал Заяц.

"Мы ужесточили свои ГОСТы, в том числе повысили требования к качеству сырья. Действует многоступенчатый контроль - от сырья до переработки, отправки продукции на рынок потребителей. Выстроена эффективная система контроля качества", - подчеркнул он.

По оценке Минсельхоза РФ, Белоруссия ежегодно зарабатывает более $3 млрд на поставках молока и молочной продукции в РФ. Дефицит молока в РФ ведомство оценивает в 5-7 млн тонн в год. Он покрывается в основном за счет белорусской продукции.

Теги: Россия, Белоруссия
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