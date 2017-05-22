Рынок акций РФ просел из-за укрепления рубля

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник дрейфует в минусе в районе 1950 пунктов по индексу ММВБ (минимум за месяц) из-за укрепления рубля на фоне растущей нефти в ожидании встречи нефтепроизводителей по вопросу продления соглашения об ограничении добычи.

К 13:30 МСК индекс ММВБ составил 1950 пунктов (-0,6%), индекс РТС - 1085,36 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2%.

Доллар упал до 56,59 рубля (-0,31 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Газпрома" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Мечела" (-1,6%), "Россетей" (-1,2%), "РусГидро" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -2% "префы"), "Татнефти" (-1,6% и -1,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (-2,9%).

Подросли акции "Магнита" (+0,7%), "Роснефти" (+0,2%).