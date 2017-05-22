Курс евро к доллару подскочил до максимума за 6 месяцев на заявлении Меркель

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Курс евро к доллару США подскочил до шестимесячного максимума в ходе торгов в понедельник на заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель о слабости евро. Выступая перед студентами в Берлине, Меркель назвала "слабый евро", а также низкие цены на нефть, главными причинами высокого профицита торгового баланса ФРГ.

"Евро слишком слаб, что связано с политикой ЕЦБ, поэтому немецкие товары являются относительно дешевыми", - заявила Меркель. Низкие цены на нефть также вносят свой вклад в рост профицита бюджета, поскольку сокращают стоимость германского импорта, отметила Меркель.

Если бы нефть была на 50% дороже, мы в скором времени увидели бы существенное увеличение объема германского импорта, сказала она. Курс евро относительно американской валюты подскочил на заявлениях Меркель до $1,1236 - максимума за шесть месяцев, пишет MarketWatch. Ранее в течение сессии стоимость евро опускалась до $1,1162.

Пара доллар/иена торгуется в понедельник на уровне 111,44 иены/$1 иены против 111,26 иены/$1 в пятницу, курс евро к иене поднялся до 125,17 иены против 124,64 иены по итогам предыдущей сессии. Британский фунт стерлингов продолжает дешеветь в понедельник, его курс относительно доллара США опустился ниже $1,3. Курс фунта снизился до $1,2991 по сравнению с $1,3036 на закрытие рынка 19 мая.

Как сообщалось, Лондон пригрозил Брюсселю разорвать переговоры об условиях выхода из Евросоюза (Brexit), если ЕС не откажется от требований масштабных выплат.