Главные новости
В РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииВ миреОбвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делуВ РоссииСуд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банка
Экономика

Курс евро к доллару подскочил до максимума за 6 месяцев на заявлении Меркель

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Курс евро к доллару США подскочил до шестимесячного максимума в ходе торгов в понедельник на заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель о слабости евро. Выступая перед студентами в Берлине, Меркель назвала "слабый евро", а также низкие цены на нефть, главными причинами высокого профицита торгового баланса ФРГ.

"Евро слишком слаб, что связано с политикой ЕЦБ, поэтому немецкие товары являются относительно дешевыми", - заявила Меркель. Низкие цены на нефть также вносят свой вклад в рост профицита бюджета, поскольку сокращают стоимость германского импорта, отметила Меркель.

Если бы нефть была на 50% дороже, мы в скором времени увидели бы существенное увеличение объема германского импорта, сказала она. Курс евро относительно американской валюты подскочил на заявлениях Меркель до $1,1236 - максимума за шесть месяцев, пишет MarketWatch. Ранее в течение сессии стоимость евро опускалась до $1,1162.

Пара доллар/иена торгуется в понедельник на уровне 111,44 иены/$1 иены против 111,26 иены/$1 в пятницу, курс евро к иене поднялся до 125,17 иены против 124,64 иены по итогам предыдущей сессии. Британский фунт стерлингов продолжает дешеветь в понедельник, его курс относительно доллара США опустился ниже $1,3. Курс фунта снизился до $1,2991 по сравнению с $1,3036 на закрытие рынка 19 мая.

Как сообщалось, Лондон пригрозил Брюсселю разорвать переговоры об условиях выхода из Евросоюза (Brexit), если ЕС не откажется от требований масштабных выплат.

Теги: Ангела Меркель
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Генпрокуратура не нашла конфликта интересов у главы РоссельхознадзораГенпрокуратура не нашла конфликта интересов у главы Россельхознадзора
Проверить Данкверта просил центр "Трансперенси Интернешнл"Подробнее
США не будут возвращаться в Транстихоокеанское партнерствоСША не будут возвращаться в Транстихоокеанское партнерство
Однако, как отметил торговый представитель США, страна готова сотрудничать с участниками соглашения в двустороннем форматеПодробнее
Россия подала в ВТО комплексный иск к Украине из-за вводимых ограниченийРоссия подала в ВТО комплексный иск к Украине из-за вводимых ограничений
Как отметил российский министр, Украина системно нарушает свои международные обязательстваПодробнее
Медведев представил Путину план действий правительства до 2025 годаМедведев представил Путину план действий правительства до 2025 года
В правительстве поставили цель выйти на темпы роста выше среднемировых в период 2019-2020 годовПодробнее
Совет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%Совет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%
Дивиденды акционерам будут повышены на 1,9%Подробнее
Кудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце маяКудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце мая
По его словам, программа уже подготовленаПодробнее
Цены на нефть вышли на максимум с конца апреляЦены на нефть вышли на максимум с конца апреля
По мнению большинства аналитиков, нефтедобывающие страны продлят срок действия соглашения на заседании ОПЕК в Вене 25 маяПодробнее
Мегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сетиМегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сети
Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионахПодробнее
Греф спрогнозировал рекордную прибыль Сбербанка по итогам 2017 годаГреф спрогнозировал рекордную прибыль Сбербанка по итогам 2017 года
В 2016 году банк получил 542 млрд чистой прибыли по МСФОПодробнее
АФК "Система" ответила на претензии в рамках иска "Роснефти"АФК "Система" ответила на претензии в рамках иска "Роснефти"
Обоснованные требования "Система" оценила в 0 рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Billboard Music Awards8 фото
22 мая
Billboard Music Awards
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииВ миреОбвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делуВ РоссииСуд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банкаВ РоссииЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяца
Российских дипломатов удивил ажиотаж со стороны США вокруг поставок ПЗРК Венесуэле
Путин встретится с главой ФИФА Инфантино
Росгвардия опровергла сообщения об убийстве своего сотрудника в Чечне
Глава СКР Бастрыкин за год заработал около 8 млн рублей
Чемпионат России по футболу сезона-2017/18 стартует 16 июля
СМИ сообщили о гибели двух российских военных в Сирии
Более 90% проголосовавших москвичей поддержали снос пятиэтажек
Сторожевой корабль "Сметливый" вошел в Средиземное море
Гости 70-го Каннского кинофестиваля
Суд признал Татагропромбанк банкротом
На авиадебошира впервые завели уголовное дело
Музею-заповеднику "Павловск" посвятили сорт сирени
Иран обвинил США в распространении "иранофобии" на Ближнем Востоке
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи