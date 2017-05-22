JPMorgan поднял рейтинг акций РФ до "выше рынка"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с "нейтрально" до "выше рынка", говорится в обзоре инвестбанка.

Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили рекомендуемый вес акций РФ в портфеле до "выше рынка" после повышения рекомендуемого веса для акций российских компаний энергетического сектора. Акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка", - говорится в обзоре.

Эксперты ожидают, что недавнее ралли на нефтяном рынке станет драйвером роста для российского фондового рынка, который в последнее время был недооценен относительно GEM.