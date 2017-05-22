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Нефть подорожала до максимума за месяц

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок продолжает дорожать в ходе торгов в понедельник после роста цен на 10% за две предыдущих недели, торгуясь на максимальном уровне более чем за месяц, сообщает MarketWatch.

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 МСК увеличились на $0,50 (0,93%) - до $54,11 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,54 (1,07%) - до $50,87 за баррель.

Инвесторы ждут заседания стран-членов ОПЕК и других встреч представителей крупнейших нефтедобывающих государств, которые состоятся позднее на этой неделе.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны настроены на продление действующих сейчас ограничений на добычу нефти на девять месяцев (до 31 марта 2018 года). Это поможет производителям достичь цели по балансировке рынка и сокращению мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет, сказал он. По словам министра, решение планируется принять 25 мая в Вене, но уже все настроены на сделку, пишет The Wall Street Journal.

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