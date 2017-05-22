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Fiat Chrysler отозвал в России 9 тысяч автомобилей Jeep Cherokee и Renegade

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российское представительство концерна Fiat Chrysler отзывает 8,89 тысячи автомобилей Jeep Cherokee.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2014 г. по апрель 2016 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва автомобилей является электронный селектор автоматической коробки переключения передач (АКПП), который может допускать движение автомобиля, если его двигатель оставлен работающим, а стояночный тормоз не включен и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение "Park" до того, как водитель покинул автомобиль", - отмечает Росстандарт.

Уполномоченные представители "ЭфСиЭй Рус" проинформируют владельцев автомобилей Jeep, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. В то же время владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На указанных автомобилях будет установлено новое программное обеспечение, включающее в себя функцию "Auto Park", не позволяющее водителю покинуть свой автомобиль, не переведя рычаг селектора АКПП в положение "Park". В руководство по эксплуатации автомобиля также будет вклеена дополнительная страница с описанием новой функции. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В апреле 2016 г. FCA объявил об отзыве порядка 1,1 млн автомобилей с неисправными переключателями передач, один из которых, возможно, стал причиной гибели голливудского актера Антона Ельчина. Автопроизводитель объявил об отзыве автомобилей в связи с жалобами пользователей на то, что коробка передач не работает в режиме "паркинг", в связи с чем машина может продолжить движение уже после выхода водителя из нее.

Одной из таких моделей - Jeep Grand Cherokee 2015 года выпуска - пользовался А.Ельчин, который был обнаружен зажатым между своим автомобилем и почтовым ящиком у ворот собственного дома в Лос-Анджелесе.

Теги: Fiat Chrysler
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