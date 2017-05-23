Moody's спрогнозировало рост экономики РФ на 1,5% в 2017 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает реального увеличения ВВП РФ на 1,5% в год в 2017 и 2018 годах, при этом ускорению темпов роста в отсутствие структурных реформ будет препятствовать, в частности, старение населения.

Уровень расширенного дефицита бюджета снизится, как ожидает Moody's, до 1,8% ВВП к 2018 году с 3,7% в 2016 году.

Рейтинг России на уровне "Ba1" подтверждается прочными бюджетным и платежным балансом и все более эффективным управлением макроэкономической политикой, отмечают эксперты агентства.

Негативными факторами является зависимость от цен на нефть и газ, слабый потенциальный рост экономики, хроническое недоинвестирование и напряженное геополитическое окружение, говорится в обзоре Moody's Investors Service.