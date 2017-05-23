Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и ММВБ на 0,1-0,2%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник разнополярной динамикой цен blue chips на фоне смешанных внешних факторов, индексы РТС и ММВБ за минуту торгов потеряли 0,1-0,2%, при этом укрепление рубля продолжает оказывать давление на рублевые цены бумаг.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1946,63 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1082,84 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 56,62 рубля (-0,03 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Газпром нефти" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), Сбербанка (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%).

Выросли бумаги "Газпрома" (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,1%), "РусАла" (+1,3%), "Северстали" (+0,1%), "Ростелекома" (+0,1%), "префы" "Татнефти" (+0,3%).

Индексы в США накануне поднялись по итогам третьей сессии подряд, при этом объем торгов был меньше обычного, сообщает MarketWatch. Сезон квартальной отчетности практически подошел к концу, поэтому инвесторы смотрят на заголовки политических новостей из США, в том числе на подробности зарубежных поездок американского президента Дональда Трампа.