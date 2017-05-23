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Рубль укрепился на фоне спроса со стороны компаний-экспортеров

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного снижаются при открытии торгов на Московской бирже во вторник утром; несмотря на снижение цен на нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,61-56,74 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,61 руб./$1 (-2,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 63,55 руб./EUR1 (-6 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась на 4,2 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 59,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,37 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 37,87 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растет к доллару и евро при открытии торгов вторника в связи с повышенной потребностью компаний-экспортеров в рублевой ликвидности при подготовке к налоговым выплатам, пик которых приходится на эту неделю.

Цены на нефть опускаются во вторник после подъема по итогам предыдущих четырех сессий на фоне роста ожиданий продления нефтедобывающими странами соглашения об ограничении добычи нефти. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК снизилась на 0,76% - до $53,46 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,78% - до $50,73 за баррель.

Теги: Московская биржа
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