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Экономика

Китайский акционер Yota Devices выделил $15 млн на производство YotaPhone3

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Китайский акционер Yota Devices компания China Baoli Technologies Holdings (ранее Rex Global Entertainment) подписал дополнительное соглашение с производителем смартфонов по увеличению кредитной линии на $15 млн, следует из материалов Гонконгской биржи.

Заем был выдан дочерней компании Yota Devices IPR Ltd по ставке 8% годовых, указано в сообщении. В случае просрочки платежа ставка по кредиту вырастет до 13%. С учетом привлеченных ранее средств на сумму в $7 млн , размер привлеченной кредитной линии China Baoli Technologies Holdings вырос до $22 млн.

Как указано в сообщении, кредитная линия была увеличена для продолжения работы над разработкой YotaPhone3 и дальнейшей реализации смартфона на рынках "большого Китая".

Ранее глава госкорпорации "Ростех" (владеет блокпакетом Yota Devices) Сергей Чемезов заявлял, что выход на рынок третьего YotaPhone откладывается из-за нехватки финансирования. Отсутствие необходимого финансирования С.Чемезов объяснял тем, что средства не выделяются китайским акционером Rex Global Entertainment (переименован в China Baoli), который в 2015 году купил 30% Yota Devices за $46 млн у фонда Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна.

Изначально китайский инвестор подписал с Telconet предварительный договор о приобретении 64,9% акций Yota Devices за $100 млн. Однако позже параметры сделки были изменены. Вместе с долей China Baoli получил эксклюзивное право семь лет продавать YotaРhone в "большом Китае", а также взял на себя обязательство выплатить долг перед Telconet.

Крупнейшим владельцем Yota Devices является фонд Telconet, ему принадлежит 34,9% акций. Остальные акции компании принадлежат менеджменту.

Yota Devices создана в 2011 году путем выделения из интернет-провайдера ООО "Скартел" (бренд Yota). Компания инвестировала около $50 млн в создание международной инфраструктуры и двух поколений смартфонов YotaPhone, которые известны тем, что имеют два экрана. В октябре 2015 года менеджмент компании говорил журналистам, что компания планирует выпустить YotaPhone 3 в середине 2016 года. Известно, что диагональ экрана YotaPhone третьего поколения составит более 5 дюймов. Его ориентировочная стоимость в рознице в конце 2015 года планировалась на уровне $550-600. Производитель хотел продать более 1 млн YotaPhone 3 (такой же прогноз Yota Devices давала в отношении смартфона второго поколения).

Теги: Yota Devices
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