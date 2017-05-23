Квартальная прибыль "Совкомфлота" упала в 2,6 раза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в I квартале составила $39,9 млн, сообщила компания. Годом ранее этот показатель находился на уровне $103,1 млн, таким образом, показатель упал в 2,6 раза. Доходы за отчетный период в тайм-чартерном эквиваленте составили $274,4 млн (-5,6%). EBITDA снизилась на 16,7%, до $161,2 млн.

Как отмечает "Совкомфлот", мировой танкерный рынок "переживает значительный спад", тайм-чартерные ставки на суда в некоторых сегментах снизились более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом (данные Clarkson's Research). "Несмотря на это, диверсификация флота и сбалансированная фрахтовая политика позволили группе СКФ продемонстрировать лучшие результаты, чем у большинства компаний отрасли", - говорится в сообщении.

"Особенно хорошо показал себя сегмент индустриальных проектов, прибыль от которых составляет сейчас 40% в доле общей операционной прибыли компании. Группа продолжает реализацию стратегии развития, направленную на укрепление позиций в конвенциональном танкерном сегменте, а также развивается в сегменте крупных индустриальных проектов на континентальном шельфе", - приводит СКФ слова своего гендиректора Сергея Франка.

В свою очередь, первый замгендиректора СКФ Николай Колесников заявил, что сумма законтрактованной выручки будущих периодов на конец I квартала 2017 г. составила $8 млрд. "В течение отчетного периода группа заключила долгосрочное кредитное соглашение на сумму $174 млн сроком на 15 лет со Сбербанком для рефинансирования строительства двух наших арктических танкеров "Михаил Ульянов" и "Кирилл Лавров". Средства для завершения строительства трех многофункциональных ледокольных судов снабжения для работы в рамках проекта "Сахалин II" зарезервированы в полном объеме, компания не испытывает потребностей по дополнительному рефинансированию до конца текущего года", - сказал он.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная группа, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа; один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. 100% акций компании принадлежит государству.