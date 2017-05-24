"Почта России" разместила бонды объемом 5 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ФГУП "Почта России" полностью разместило биржевые облигации серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении "Московской биржи".

Сбор заявок на бумаги проходил 18 мая. Во время премаркетинга "Почта" ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,75-8,9% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 8,5-8,7% годовых, а затем сужен до 8,5-8,6% годовых. Финальный ориентир составил 8,55% годовых.

В ходе размещения поступило 45 заявок на покупку облигаций, при этом совокупный спрос инвесторов более чем в 3 раза превысил имеющееся предложение.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,55% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. Объявлена 4-летняя оферта.

Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие"), Райффайзенбанк. Соорганизаторами выступают Альфа-банк, Связь-банк и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций "Почты" объемом 19,1 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций объемом 9 млрд рублей.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор. Сеть "Почты" включает 42 тыс. отделений на территории РФ. Ежегодно "Почта" принимает более 2,5 млрд писем (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает порядка 296 млн посылок. "Почта России" обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет 3,5 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).