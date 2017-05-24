Рубль укрепился на старте торгов среды вслед за повышением цен на нефть

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду утром; рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,26-56,33 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,26 руб./$1 (-10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 62,89 руб./EUR1 (-13,8 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 11,69 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 59,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 29,52 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 72,64 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро утром в среду на фоне повышающихся в ожидании итогов заседания стран-членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей цен на нефть. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,2% - до $54,26 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в среду повысились на 0,19% - до $51,57 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), ее запасы в США на прошлой неделе упали на 1,5 млн баррелей. Кроме того, на 3,2 млн баррелей сократились резервы бензина. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду в 17:30 МСК. Ожидается уменьшение запасов нефти на 2,8 млн баррелей.