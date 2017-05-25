Нефть Brent подорожала до $54,4 за баррель

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть возобновили рост в четверг после первого за шесть сессий снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени увеличилась на $0,44 (0,82%) - до $54,4 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на $0,19 (0,35%) - до $53,96 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,4 (0,78%) - до $51,76 за баррель. Контракт подешевел на $0,11 (0,21%) - до $51,36 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры ждут официальных итогов заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК, на котором, как ожидается, будет принято решение о продлении соглашения об ограничении добычи нефти.

В среду министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовал продлить его действие еще на 9 месяцев, сообщил в среду журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд: запасы сократились на 4,43 млн баррелей - до 516,3 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,8 млн баррелей.

Запасы бензина уменьшились за неделю на 787 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - на 485 тыс. баррелей, до минимального уровня за 18 месяцев.

При этом загруженность нефтеперерабатывающих предприятий выросла до 17,4 млн баррелей в сутки (б/с), что является вторым из самых существенных показателей за 27 лет отслеживания этих данных.

Данные Минэнерго также указали на рост спроса на нефтепродукты в США в преддверии пика автомобильного сезона: средние темпы увеличения спроса за последние четыре недели были максимальными с сентября прошлого года.