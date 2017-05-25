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Экономика

Гендиректор IKEA Group неожиданно решил уволиться

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор IKEA Петер Агнефьель уходит в отставку после четырех лет работы на этом посту. Как говорится в пресс-релизе IKEA Group, с 1 сентября 2017 года пост CEO займет менеджер по ассортименту и поставкам Йеспер Брудин.

Агнефьель начал работу в IKEA в 1995 году в качестве стажера, а в сентябре 2013 года возглавил компанию. Как сообщают представители пресс-службы, решение об отставке было добровольным и неожиданным. 48-летний Брудин начинал карьеру в качестве ассистента основателя IKEA Ингвара Кампрада.

Последние отчеты IKEA показывают стабильный рост продаж и доходов, однако компания все еще далека от цели - годовой выручки в размере 50 млрд евро, запланированной на 2020 год. Согласно декабрьскому отчету, выручка за финансовый год, завершившийся 31 августа, составила 35,07 млрд евро по сравнению с 32,66 млрд евро годом ранее. Рост произошел главным образом благодаря увеличению числа продаж на основных рынках IKEA - в Германии и США.

В ближайших планах компании - выход на индийский рынок. Компания планирует открыть первый магазин в Индии уже в этом году.

Теги: IKEA
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