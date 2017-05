"Мегафон" назвал дату запуска оператора VKMobile

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Мегафон" запустит нового мобильного оператора VKMobile в июле текущего года на VK Fest (фестиваль, который проводит соцсеть "ВКонтакте" - ИФ), сообщил коммерческий директоров Влад Вольфсон в ходе презентации стратегии группы до 2020 года.

"VKMobile создан для пользователей соцсети "ВКонтакте". Мы включили в новый продукт опции, важные именно для этой аудитории - безлимитный интернет-трафик в приложении "ВКонтакте", возврат части стоимости покупки (кешбэк) контента в социальной сети и подписку на музыку", - заявил он. Вольфсон рассказал, что компания будет создавать новые продукты по принципу More for more - больше услуг за большую стоимость.

"Мы будем работать над дифференциацией брендов: "Мегафон" для традиционных пользователей, "Йота" - для активной молодежи, любителей интернета, VKMobile - для пользователей соцсети", - заявил он.

В феврале "Мегафон" закрыл сделку по выкупу 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у структур своего контролирующего акционера USM Holdings Алишера Усманова и партнеров. В конце прошлого года стороны также договорились о совместной разработке продуктов. В частности, будут созданы мобильные предложения для пользователей соцсети "ВКонтакте", на базе инфраструктуры "Мегафона" и Yota ("дочка" оператора) будет запущен виртуальный оператор VKMobile.

По словам Вольфсона, компания будет создавать услуги с дополнительной ценностью - среди них уже есть "МегаФон.ТВ" и "МегаФон.Карта". "Наши возможности позволяют более точно анализировать потребности клиентов и создавать для них полезные услуги, охватывающие все области жизни", - заявил он.