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Россия улучшила позиции в рейтинге доступности открытых данных

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия поднялась до 25-го с 41-го места в очередном рейтинге Open Data Barometer, который оценивает, как правительства раскрывают данные в открытом формате и какой это дает социальный и экономический эффект.

Россия заняла первое место среди стран бывшего СССР, обогнав Молдавию (31 место), Грузию (40), Эстонию и Украину (44), Казахстан (59). По итогам 2016 года в рейтинг Open Data Barometer вошли 115 стран, первые позиции заняли Великобритания, Канада, Франция, США, Южная Корея.

Рейтинг учитывает доступность и качество 15 ключевых наборов данных, необходимых для граждан и бизнеса. Россия добилась прогресса, в частности, в раскрытии криминальной статистики и сведений о государственных закупках, а также информации о юридических лицах, данных об экологии и итогах выборов.

В то же время она отстает, согласно рейтингу, в публикации картографической информации, сведений о недвижимости, бюджетных расходах, а также в том, что касается социального и экономического эффекта от раскрытия государственных данных.

Рейтинг рассчитывается World Wide Web Foundation, международной некоммерческой организацией, занимающейся вопросами развития и доступности Всемирной паутины.

Открытые данные - информация, размещаемая в интернете в формате, который позволяет вести ее автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком в целях повторного использования (такой формат называют еще "машиночитаемым"). Открытые данные, как показал опыт США, Великобритании и других стран, позволяют разработчикам создавать новые удобные сервисы в интернете, государству - поддерживать развитие IT-бизнеса и совершенствовать инструменты общественного контроля. В России работу по направлению открытых данных координирует Совет по открытым данным при правкомиссии по координации деятельности Открытого правительства, возглавляемый министром Михаилом Абызовым.

На конец мая органы российские власти различных уровней опубликовали на портале открытых данных 13 628 датасетов.

"Работа, которую Совет по открытым данным ведет последние пять лет с чиновниками и разработчиками, дает свои плоды. Уже сейчас можно говорить о серьезном скачке в качестве продуктов - сервисов и приложений, которые мы получаем. Наша конечная задача - не просто раскрывать информацию, а совместно с интернет-индустрией, министерствами и ведомствами, которые обладают информацией, формировать среду, где создатели программных продуктов могли бы использовать открытые данные для того, чтобы делать приложения, которые изменяют качество жизни и условия ведения бизнеса. Такие приложения стали появляться, как снежный ком", - прокомментировал результаты рейтинга Абызов, добавив, что "пока мы находимся только в начале большого пути".

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