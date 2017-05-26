Рынок акций РФ утром обновил минимумы индексов более чем за месяц

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение на фоне на фоне общемировой коррекции на новостях о решениях ОПЕК+, индексы ММВБ и РТС обновили минимумы более чем за месяц.

К 11:00 по московскому времени индекс ММВБ составил 1935,83 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1074,41 пункта (-0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 56,75 рубля (-0,21 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Мечела" (-2,8% и -3,7% "префы"), "Мосбиржи" (-1,4%), "Россетей" (-2,7%), "Роснефти" (-1,5%), Сбербанка (-1,3%), "Северстали" (-1%), "Татнефти" (-1,3%).

Выросли бумаги "Башнефти" (+1,2%), "РусАла" (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "префы" "Татнефти" (+0,9%) и "Транснефти" (+0,8%).

Индексы в США накануне выросли шестую сессию подряд, S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы.

Между тем в пятницу снизилась фондовая Азия, стагнируют Европа (FTSE подрос на 0,2%, САС40 просел на 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне четверга).

Официальное заседание стран ОПЕК и последовавшая за ним встреча 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов.

Государства ОПЕК и не-ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев - до 31 марта 2018 года. Вместе с тем объемы сокращений были сохранены на уровне 1,8 млн баррелей в сутки, в силе остались и оговорки для Ливии, Нигерии, Ирана, а новых участников сделки не прибавилось.

На этом фоне падение нефти в четверг стало максимальным за последние три недели, но уже утром в пятницу наметилась коррекция.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 в пятницу составила $52,1 за баррель (+0,6% и -4,6% в четверг), июльская цена WTI - $49,12 за баррель (+0,5% и -4,8% накануне).

По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, главными рисками для нефти являются рост добычи и количества буровых установок в США. Обвал нефти накануне произошел из-за несбывшихся ожиданий инвесторов относительно повышения объемов сокращения добычи нефти выше 1,8 млн б/с в рамках сделки ОПЕК+. Кроме того, ожидалось увеличить срок сделки с 9 до 12 месяцев, но этого не произошло.

Для стран, которые имеют малый объем добычи относительно стран картеля, было сделано исключение, что воспринимается негативно. Теперь инвесторы обратят внимание на динамику изменения запасов сырой нефти в США. Если она покажет существенное снижение, то это может быть драйвером для поступательного повышения цены на нефть. Однако противовесом этому выступает прочный рост добычи в США и запуск новых буровых вышек, что способно нивелировать эффект снижения запасов и вызвать давление на нефтяные цены на протяжении 2017 года. Таким образом, выбывающий объем предложения нефти ОПЕК может восполнить США. Теперь это будет главным риском для нефтяных цен.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, откат нефти привел к просадке индексов ММВБ и РТС ниже уровней 1950 и 1100 пунктов соответственно. Нефть упала после обнародования решения ОПЕК о продлении сделки по ограничению добычи до конца первого квартала 2018 года. Поскольку решение полностью соответствовало ожиданиям рынка, сам факт сделки был воспринят как превосходный повод для фиксации прибыли. Между тем вряд ли стоит ожидать ухода Brent ниже $50 за баррель.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, помимо упавшей нефти негативом для рынка акций является "фактор пятницы" - перед выходными игроки предпочитают сократить позиции. Во второй половине торгов в пятницу на динамику рынков могут повлиять данные по заказам на товары длительного пользования и ВВП США (15:30 по московскому времени).

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Интер РАО" , "Сургутнефтегаза" , "Северстали" и "Аэрофлота" , цены которых преодолевают локальные максимумы. "Короткие позиции" имеет смысл удерживать по акциям "ФСК ЕЭС", "Мосбиржи" и "Газпрома" , которые в последние дни пробивают локальные уровни поддержки.

Аналитик Промсвязьбанка Илья Фролов также отмечает, что саммит ОПЕК не оправдал завышенных ожиданий отдельных инвесторов, что привело к резкому коррекционному снижению нефтяных котировок и, как следствие, к падению стоимости акций нефтегазового сектора. Однако спрос на акции за пределами сырьевых секторов сохраняется.

В пятницу в центре внимания инвесторов будет блок статистики по США, который способен поддержать закрепление индекса S&P 500 выше 2400 пунктов, а также способствовать отскоку в долларе. Ожидается пересмотр темпов роста ВВП США в первом квартале с 0,7% до 1%, а в данных по заказам длительного пользования есть надежда увидеть сохранение роста заказов без учета транспортного сектора (прогноз +0,5%). Фактором поддержки рынка США могут стать и "длинные" выходные (в понедельник рынки США закрыты из-за празднования Дня Памяти, знаменующего начало активной фазы автомобильного сезона в стране).

Индекс ММВБ продолжает проторговывать зону 1930-1960 пунктов, нефтяной рынок после падения может начать восстанавливаться в ближайшей перспективе, полагает эксперт.

Президент АО "Банк Воронеж" Олег Кисляк считает, что первая реакция рынка нефти на продление соглашения ОПЕК+ была слишком эмоциональной, поэтому постепенно цены вернутся к $53-54 за баррель, где должны стабилизироваться. Для рубля эти уровни означают укрепление до 56-56,5 руб./$1. Но здесь длительной стабилизации ждать не стоит - в ближайшие недели начнут играть роль совершенно другие факторы, поэтому привыкать к крепкому рублю не нужно. Под давлением традиционного роста импорта, снижения валютной ликвидности и падения привлекательности "кэрри трейд" с рублем можно ожидать некоторой девальвации национальной валюты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции "Трансаэро" (-9,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (-8%, до 7,1 рубля - бумаги торгуются на бирже без дивидендной составляющей, 0,779 рубля на акцию), "Соллерса" (-2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,5%), "Распадской" (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Городские инновационные технологии" (+3,25), "МРСК Центра и Приволжья" (+1,8%), Polymetal (+1,6%), "Трубной металлургической компании" (+1%), "ФосАгро" (+0,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,447 млрд руб. (из них 1,493 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).