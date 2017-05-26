В Сбербанке допустили снижение ставок по рублевым кредитам бизнесу в 2017 году

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк видит потенциал снижения ставок по рублевым кредитам крупному бизнесу в 2017 году, сообщил журналистам первый зампред правления банка Максим Полетаев.

"Видим. Какой - не скажу. Все зависит от политики, ставка идет вниз. Я думаю, что по рублям - да, по доллару - навряд ли", - сказал Полетаев, отвечая на вопрос о возможном потенциале снижения ставки по кредитам крупным компаниям.

Он также сообщил, что рост кредитного портфеля по таким клиентам в 2017 году будет в соответствии с бизнес-планом. "Все, что написано в бизнес-плане. Бизнес-план мы к концу года выполним", - сказал Полетаев.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует рост портфеля кредитов корпоративных клиентов в этом году на уровне 8-10%.