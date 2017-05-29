Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на фоне стабильной нефти

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на Московской бирже в понедельник утром; рубль понижается к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,67-56,78 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,69 руб./$1 (+19 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 63,35 руб./EUR1 (+20 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась на 19,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 59,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,6 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 31,89 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов в понедельник, корректируясь после пятничного повышения на фоне стабильной нефти. Дополнительное давление на котировки национальной валюты оказывает возможное расширение санкций против России, заявление о чем было сделано по итогам саммита G7, состоявшегося в итальянском городе Таормина и завершившегося в субботу, 27 мая.

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов слабо понижаются в понедельник на фоне низкой активности торгов из-за праздников в США, Великобритании и Китае. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК подешевели на 0,02% - до $52,5 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник опустились на 0,04% - до $49,78 за баррель. По итогам всей прошедшей недели Brent потеряла около 2,7% своей стоимости, WTI подешевела примерно на 1,7%, отыграв часть потерь после 5%-ного падения котировок в четверг из-за решения входящих и не входящих в ОПЕК стран о продлении ограничения на добычу нефти.